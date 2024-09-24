«Прогресс МС-30» отправили на Байконур

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» отправили на космодром Байконур. Об этом госкорпорация «Роскосмос».

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«Корабль в полном объеме прошел автономные испытания бортовых систем и электрические испытания служебного оборудования и аппаратуры», — говорится в сообщении.

Ранее к Международной космической станции стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом.

В июне на Байконур доставили две ракеты «Союз-2.1а», предназначенные для запусков кораблей «Союз МС-26» и «Прогресс МС-29».