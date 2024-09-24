Наушник Samsung взорвался прямо в ухе девушки
В Турции у пользовательницы прямо в ухе взорвался наушник Samsung Galaxy Buds FE, что привело к необратимой потере слуха. При этом ей не удалось добиться от южнокорейского IT-гиганта какой-либо компенсации. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на записи на форуме техподдержки турецкого офиса Samsung.
Пользователь форума, который подарил Galaxy Buds FE своей девушке, утверждает, что наушник взорвался без какого-либо намека на неисправность. Он отнес наушники и кейс в сервисный центр Samsung, но вместо помощи и объяснения причин случившегося, ему была предложена лишь замена неисправного устройства. В GizmoChina сочли данное предложение неуместным, учитывая серьезность последствий для здоровья девушки.
Ситуация вызывает параллели с известным случаем взрыва Galaxy Note 7, который привел к массовому отзыву продукции. В связи с этим ожидается, что Samsung проведет тщательное расследование инцидента и примет меры для предотвращения подобных случаев с Galaxy Buds FE в будущем.
Парень пострадавшей девушки заявил о намерении обратиться в суд и добиться справедливости.