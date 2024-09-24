Наушник Samsung взорвался прямо в ухе девушки

В Турции у пользовательницы прямо в ухе взорвался наушник Samsung Galaxy Buds FE, что привело к необратимой потере слуха. При этом ей не удалось добиться от южнокорейского IT-гиганта какой-либо компенсации. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на записи на форуме техподдержки турецкого офиса Samsung.

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Пользователь форума, который подарил Galaxy Buds FE своей девушке, утверждает, что наушник взорвался без какого-либо намека на неисправность. Он отнес наушники и кейс в сервисный центр Samsung, но вместо помощи и объяснения причин случившегося, ему была предложена лишь замена неисправного устройства. В GizmoChina сочли данное предложение неуместным, учитывая серьезность последствий для здоровья девушки.

Ситуация вызывает параллели с известным случаем взрыва Galaxy Note 7, который привел к массовому отзыву продукции. В связи с этим ожидается, что Samsung проведет тщательное расследование инцидента и примет меры для предотвращения подобных случаев с Galaxy Buds FE в будущем.

Парень пострадавшей девушки заявил о намерении обратиться в суд и добиться справедливости.