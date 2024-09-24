Зеленая слепота: почему мы не замечаем растения и можно ли это исправить

Ботаническая слепота — неспособность человека воспринимать растения в окружающей среде. Многие из нас не только не могут отличить одно дерево от другого, но и не считают это проблемой. Почему быть «ботанически зрячим» важно и реально ли приобрести этот навык, «Клопс» выяснил у инженера по благоустройству и озеленению Дирекции ландшафтных парков Калининграда Владислава Крестинина.

История «болезни»

Ботаническая (или зелёная) слепота — относительно новый термин. Учёные заинтересовались этой проблемой только в конце 1990-х. Авторы определения, биологи Джеймс Вандерси и Элизабет Шусслер, среди симптомов называли:

неспособность человека идентифицировать растения в регионе, где он живёт,

убеждение, что растения — только фон для жизни зверей и насекомых,

непонимание, что нужно растениям, чтобы комфортно существовать.

«Я вижу самой большой проблемой ботанической слепоты невозможность оценить истинную пользу растений. Когда из общего нельзя выявить частное, теряются и функции. Из-за этого выстраиваются неправильные подходы к уходу за растениями и к благоустройству в целом», — считает Крестинин.

К примеру, газон для многих — это просто красивая стриженая трава рядом с домом. При этом способность растений поглощать воду, снижая нагрузку на ливнёвки, и мешать охоте клещей они во внимание не принимают.

«Некоторые страны всё это подметили гораздо раньше, ещё в семидесятые годы. <...> Если зайти на публичную карту зелёных насаждений Нью-Йорка и выбрать отдельное дерево, будут видны его экосистемные услуги в долларах. Так, например, создание тени экономит деньги на охлаждении помещений», — замечает эксперт.

Почему это важно?

Неспособность различать растения опасна не только тем, что тисом можно отравиться, а борщевиком — обжечься. Некоторые представители флоры создают неприятности «на перспективу» — например, корни рейнутрии спосбны разрушать бетон.

Ботаническая слепота вредит в первую очередь людям: мы не понимаем, насколько комфортнее сделало бы нашу жизнь качественное озеленение.

Владислав привёл в пример деревья, которые высаживали вдоль дорог. Одной из их функций было удержание склонов за счёт корневой системы. С развитием автостроения регламенты изменились, и теперь крупная растительность должна держаться подальше от проезжей части. Склоны вдоль трасс могли бы защищать травы и кустарники, но их беспощадно косят.

Другой пример — растения-однолетники, на которые ежегодно тратятся горвласти.

«Сначала мы высаживаем тюльпаны. После цветения выкапываем их и меняем на фиалки, которые от недостатка, например, полива засыхают. Их меняют уже на бархатцы. Так может повторяться по несколько раз. В итоге миллионы тратятся [просто так] каждый год. Хотя можно было бы один раз потратиться на высадку многолетников», — уверен лесоинженер.

Подобная практика помогла бы также обуздать вандалов, считает эксперт. Маленькие однолетники легче выкопать и унести, а куст рододендрона, например, весит около 40 кг — с таким далеко не убежишь.

Ботаническое «прозрение» даёт возможность видеть экосистемные закономерности — сопоставлять растения с теми, кто их ест или живёт поблизости. Это позволит иначе смотреть на вывоз и утилизацию упавших деревьев, которые становятся домом для насекомых, а со временем превращаются в удобрения.

Ботаника против зоологии

Многие люди могут различить жизненные формы растений — траву, кустарники и деревья. Несложно узнать знакомые породы, например, берёзу или клён. Однако когда дело доходит до видов того же клёна, случаются трудности.

Обычно эти знания получают на школьных уроках, однако здесь, по мнению специалиста, есть несколько проблем. Современные дети часто «сосредоточены на более востребованных» науках — информатике, математике и экономике. Даже ребятам, которые разбираются в биологии, проще представить, что происходит в организме животного или человека.

Винить современных школьников в пренебрежении ботаникой нельзя. Сам Владислав признаётся, что пришёл к работе с растениями после нескольких лет обучения на биоинженера и знакомства с урбанистикой.

Другая причина распространения ботанической слепоты — растениями мало интересуются и сами учёные.

«Мы же сейчас идём в эру персонализированной медицины. При изучении ботаники делается большой упор на физиологию растений и работу с их клетками. Если растения выделяют вещества, которые можно использовать в фармакологии, их передают фармацевтам. Получается, что ботаника — это такой промежуточный этап перед другими областями биологии», — объяснил специалист.

Не личное дело

Распространение ботанической слепоты, уверен Крестинин, это проблема не только отдельных людей, но и общества. Например, в советские годы, когда упор делался на строительство инфраструктуры, парки — и это неудивительно — имели второстепенное значение.

«В Калининграде озеленение территорий было способом экономить бюджетные деньги. В местах, где потерялась застройка, просто разбивали скверы, потому что так дешевле», — поясняет эксперт.

Практика стричь газоны и подравнивать зелёные изгороди к нам пришла из-за бугра в нулевые, когда становилось всё больше частной собственности, а люди стали чаще путешествовать по миру.

«Подходы к озеленению постепенно меняются, прагматичность выходит на первый план. К сожалению, нашим соотечественникам сложно расстаться с образом идеальной лужайки и белого заборчика из фильмов. Сложно их переубедить, что этот подход не просто неэффективен, но и неоправданно дорог», — поясняет Крестинин.

Лекарство от слепоты

Самый простой способ справиться с «зелёным невежеством» — познакомиться с растениями, которые нас окружают. Ботаники используют для этого специальные определители, но на бытовом уровне достаточно и нейросетей. По словам Владислава, современные мобильные приложения вполне неплохо узнают растения как минимум до родового названия.

«Лечить» ботаническую слепоту эксперт советует с помощью научно-популярных книг или видео, в которых объяснят, почему растения для города — это что-то неотъемлемое.

Что почитать:

Дерек Джармен «Современная природа»18+,

Стефано Манкузо «О чём думают растения»12+.

Усвоив базу, можно приступать к чему-то полезному.

«Например, говорить, что нам нужно не 20 туй во дворе, а 15 хороших равномерных деревьев, которые будут стоить примерно столько же, но будут гораздо более полезными и привлекательными», — объясняет Крестинин.

Эксперт также советует ездить на посадки и своими глазами смотреть, как в природе всё устроено. Получив такой опыт, проще подмечать недочёты в городском озеленении.

«Стоит познакомиться со своей управляющей компанией и обсудить режим покоса травы — чаще всего достаточно делать это от 4 до 6 раз в год. Начать спрашивать порубочный билет, если замечаете, как с деревьев срезают ветки. Уточнять информацию по благоустройству в пабликах и через официальные обращения в городскую администрацию», — заключает лесоинженер.

Власти рассказали, почему не все деревья в Калининграде очищают от омелы.