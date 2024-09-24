Эксперт развеял миф о вирусах, маскирующихся под картинки в WhatsApp

Картинки в мессенджерах, в частности популярные в WhatsApp поздравительные открытки, не представляют для россиян опасности с точки зрения информационной безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

Согласно новому исследованию компании, 62% россиян обмениваются поздравительными открытками в мессенджерах, в то время как 28% получают их, но не отправляют. При этом более половины респондентов (65%) считают, что через такие изображения можно заразить смартфон вирусом.

«Картинка вряд ли может нести киберриски. Однако если в сообщении будет еще и текст с ссылкой, то лучше быть внимательнее. Теоретически злоумышленники могут рассылать сообщения с поздравительными открытками якобы от родственников или знакомых и мотивировать перейти по ссылке, которая уже будет вести, например, на фишинговую страницу», – сказал «Газете.Ru» руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

Для снижения риска столкновения с онлайн-угрозами, эксперт «Лаборатории Касперского» рекомендовал настроить двухфакторную аутентификацию, обращать внимание на расширение присылаемых файлов, не переходить по сомнительным ссылкам, внимательно проверять название сайта в адресной строке и установить надежное защитное решение.