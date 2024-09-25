Почему число авиакатастроф увеличилось на 10 процентов

Известный факт: до 80 процентов причин всех авиакатастроф в мире - человеческий фактор. И это не только ошибки пилотов: ошибаются диспетчеры, техники при обслуживании самолета, заправщики топлива и т.д. Однако настораживают свежие данные: за последнее время число авиационных инцидентов по вине человека увеличилось на 10 процентов. Примечательно, что количество воздушных ЧП в мире сократилось.

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В частности, об этом свидетельствуют проверки Генерального управления гражданской авиации Индии (DGCA), сообщает Международное консультативно-аналитическое агентство "Безопасность полетов".

"Проверки показали, что человеческий фактор является одной из причин, способствующих нынешним рискам безопасности. Об этом заявил министр авиации Индии Мохан Найду, - рассказывает генеральный директор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. - Выступая в Дели на первом национальном семинаре, посвященном человеческому фактору в авиационных происшествиях, Найду сказал, что их количество за последнее время увеличилось на 10 процентов". Так, из 91 авиакатастрофы, расследованных Бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов (AAIB), значительное их количество можно объяснить несоблюдением стандартных операционных процедур. "Я призываю все заинтересованные стороны уделять первостепенное внимание постоянному повышению квалификации и переучивания своих сотрудников", - подчеркнул Найду.

По словам министра, безопасность должна оставаться главным приоритетом, а хорошо подготовленная рабочая сила - это основа. В программы подготовки авиационных специалистов, особенно пилотов и авиадиспетчеров, необходимо интегрировать передовые психологические исследования.

"Предлагается использовать искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику данных в сочетании с психологическими исследованиями, чтобы помочь оптимизировать поведение и работу пилотов, - комментирует эксперт. - Отмечается, что необходимо разработать надежные программы борьбы со стрессом. Это касается всех, кто работает в авиационной отрасли".

Однако специалисты подчеркивают: никогда не бывает авиакатастрофы по одной причине.

"В соответствии с мировой практикой для выяснения вероятных причин каждого происшествия (и, кстати, любого инцидента) следует рассматривать все события и факторы, вызвавшие его, - отметил Сергей Мельниченко. - Обычно существует не один, а несколько факторов: одни из них признаются причинными, или основными, другие - сопутствующими, или способствующими".

Какие бывают причинные факторы

Гендиректор МКАА "Безопасность полетов" выделил следующую классификацию:

Человеческие факторы, или ошибка персонала.

Наиболее часто встречающаяся причина (75-80% происшествий и инцидентов). Человеческие факторы включают в себя ошибки, вызванные добровольными действиями или бездействием.

Неисправность или отказ конструкций, двигателей или других систем воздушного судна.

Причинные факторы, связанные с самолетами, двигателями и системами, включая недостатки в конструкции, производстве, обслуживании или эксплуатации самолета или его систем.

Неадекватное техническое обслуживание (ТО).

Причинные факторы, связанные с техническим обслуживанием, включают ненадлежащее ТО и неадекватные процедуры и планы ТО.

Ошибки в управлении воздушным движением.

Причинные факторы, связанные с управлением воздушным движением, включают в себя недостатки метеорологической информации, правил и системы управления воздушным движением (навигационные средства, директивы управления воздушным движением, а также оборудование аэропорта, взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки).

Опасная окружающая среда.

Причинные факторы, связанные с окружающей средой, включают опасную погоду, вулканический пепел, беспилотники, песок, пыль и птиц.