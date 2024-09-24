Получатели первых iPhone 16 массово жалуются на производственный брак

После выхода iPhone 16 пользователи начали делиться своими впечатлениями о новом устройстве. Хотя производительность телефона превосходит ожидания в некоторых областях, одна из особенностей вызывает опасение у пользователей. И этой особенностью, как пишет GizmoChina, является новая кнопка управления камерой.

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Кнопка состоит из девяти компонентов, что увеличивает вероятность выхода из строя. В случае поломки кнопки Apple классифицирует это как «другие повреждения», и стоимость ремонта может достигать $625 (около 58 тыс. руб. по курсу на 24 сентября 2024 года, – «Газета.Ru») для iPhone 16 и $750 (почти 70 тыс. руб.) для iPhone 16 Pro. Учитывая, что новые iPhone 16 и 16 Pro продаются по цене от $799 (примерно 74,5 тыс. руб.) и iPhone 16 Pro – от $999 (93 тыс. руб.) соответственно, ремонт клавиши является нецелесообразным.

«Основная причина высокой стоимости ремонта заключается в том, что Apple обычно предлагает полный ремонт устройства, а не решает проблемы с отдельными компонентами. Это может привести к увеличению затрат на ремонт, особенно учитывая, что кнопка может вызвать множество потенциальных неисправностей», – пишет GizmoChina.

Судя по рекламным материалам Apple, цель емкостной кнопки заключалась в предоставлении пользователям лучших возможностей работы с камерой. Однако на практике, по данным GizmoChina, дела обстоит иначе. Пользователи жалуются на неудобное расположение кнопки, которое затрудняет доступ к ней при горизонтальном или вертикальном удержании телефона. Кроме того, попытки использовать кнопку для фотосъемки приводят к ухудшению эргономики и сложностям с удержанием телефона при нажатии кнопки.