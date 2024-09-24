В России начались продажи флагманского ИИ-планшета Honor MagicPad 2

В России стартовали продажи нового флагманского планшета компании Honor – MagicPad 2. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

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Honor MagicPad 2 доступен в двух цветах – белый и черный – по цене 70 тыс. руб. или 80 тыс. руб. в комплекте с чехлом-клавиатурой и стилусом Magic-Pencil 3.

Основные характеристики новинки включают в себя AMOLED-экран диагональю 12,3 дюйма с разрешением 3К, пиковой яркостью до 1600 нит и частотой обновления до 144 Гц.

Обновленная MagicOS 8.0 на базе Android 14 предлагает улучшенные приложения и новые технологии искусственного интеллекта. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3. Конфигурация памяти 12 + 256 ГБ обеспечивает плавную многозадачность и эффективную работу фоновых процессов. Аккумулятор емкостью 10 050 мАч позволяет использовать планшет в течение всего дня. Адаптер питания типа SuperCharge мощностью 66 Вт заряжает батарею до 40% всего за 30 минут.

Аудиосистема планшета с 8 динамиками поддерживает технологию пространственного звука и имеет сертификат IMAX Enhanced.