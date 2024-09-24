В Госдуме захотели получить доступ к IP-адресам пользователей Telegram

Депутат Александр Хинштейн призвал основателя Telegram Павла Дурова раскрывать IP-адреса и телефоны преступников российским силовикам.

В беседе с Telegram-каналом SHOT он предположил, что в результате такого сотрудничества из мессенджера может исчезнуть порнография, продажа оружия, наркотиков и другие криминальные вещи.

«Было бы здорово, если бы такого рода политику основатель Telegram вел во взаимодействии не только с французскими, но и с российскими правоохранительными органами», — заявил депутат.

При этом Хинштейн подчеркнул, что приватность россиян пострадать не должна. Он напомнил, что в России существуют конституционная неприкосновенность человека, жилища и тайна связи.

Ранее Дуров сообщил, что Telegram сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов. По его словам, данная мера касается нарушителей правил мессенджера и вводится, чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления внутренним поиском. Он обратил внимание, что некоторые пользователи злоупотребляли поиском в Telegram с целью продажи нелегальных товаров.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что Дуров может передать спецслужбам Франции ключи шифрования Telegram, несмотря на нежелание делать это. Это может произойти в случае серьезного давления, добавил он.