В США на компьютерах пользователей исчез антивирус «Лаборатории Касперского»

В США частные пользователи компьютеров внезапно столкнулись с исчезновением антивирусной программы «Лаборатории Касперского» на своих устройствах. Произошло это автоматически, без вмешательства владельцев электроники.

© «Лаборатория Касперского»

Вместо решений «Лаборатории Касперского» автоматически установился антивирус UltraAV от компании Pango Group. Многие пользователи выразили недоумение и озабоченность по поводу произошедшего. Многие считают, что это ставит вопросы по поводу безопасности устройств, если так легко можно удалённо заменить одну программу другой.

В сообщениях от разработчиков UltraAV сказано, что их продукт не уступает по безопасности решениям предыдущего вендора, и если пользователи были платными клиентами, их подписки автоматически перенесутся на новое ПО. При этом многие пользователи пожаловались, что пытались вернуться к антивирусу Касперского, но тщетно.

Как отмечает источник, автозамена одного антивируса на другой произошла после решения властей США о том, что продукты «Лаборатории Касперского» представляет угрозу национальной безопасности Штатов.