В США на компьютерах пользователей исчез антивирус «Лаборатории Касперского»
В США частные пользователи компьютеров внезапно столкнулись с исчезновением антивирусной программы «Лаборатории Касперского» на своих устройствах. Произошло это автоматически, без вмешательства владельцев электроники.
Вместо решений «Лаборатории Касперского» автоматически установился антивирус UltraAV от компании Pango Group. Многие пользователи выразили недоумение и озабоченность по поводу произошедшего. Многие считают, что это ставит вопросы по поводу безопасности устройств, если так легко можно удалённо заменить одну программу другой.
В сообщениях от разработчиков UltraAV сказано, что их продукт не уступает по безопасности решениям предыдущего вендора, и если пользователи были платными клиентами, их подписки автоматически перенесутся на новое ПО. При этом многие пользователи пожаловались, что пытались вернуться к антивирусу Касперского, но тщетно.
Как отмечает источник, автозамена одного антивируса на другой произошла после решения властей США о том, что продукты «Лаборатории Касперского» представляет угрозу национальной безопасности Штатов.