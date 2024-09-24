Huawei больше не будет выпускать ноутбуки на Windows

Китайская технологическая компания Huawei, похоже, готова сделать решительный шаг и отказаться от использования операционной системы Windows в своих ноутбуках. Об этом, как пишет издание Huawei Central (HC), сообщил глава Huawei Consumer Business Ричард Ю. Согласно его заявлению, следующее поколение лэптопов компании будет выпущено с предустановленным программным обеспечением HarmonyOS.

© Газета.Ru

Этот шаг может стать ответом на санкции США, введенные против Huawei в 2019 году. Компания была внесена в черный список и с тех пор испытывает трудности в доступе к передовым технологиям, инструментам для производства микросхем и современному программному обеспечению. В результате Huawei стремится стать независимой, разрабатывая собственную операционную систему без иностранных компонентов.

Ю также подчеркнул, что компания уже давно начала сокращать свою зависимость от иностранных комплектующих. Он отметил, что Huawei до сих пор использовала некоторые американские технологии, но сейчас работает над полным отказом от них.

HarmonyOS уже является основной операционной системой для различных носимых устройств Huawei, включая смартфоны и умные часы. Однако компьютеры и ноутбуки компании до сих пор работают под управлением Windows. В свете усиливающихся санкций выпуск собственной ОС кажется логичным и обоснованным шагом.

Многие пользователи выражают надежду, что HarmonyOS для ПК окажется безопасной и эффективной заменой Windows. Однако пока неясно, будет ли новая ОС использоваться только на домашнем рынке или же компания начнет ее продвижение по всему миру. Подробности о запуске HarmonyOS пока не разглашаются.