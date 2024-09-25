В Госдуме перечислили признаки мобильного приложения с вирусами

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости назвал три признака, по которым можно понять, что мобильное приложение заражено вирусами.

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По словам депутата, основную угрозу для пользователей представляют вирусы, трояны и шпионские программы. Их часто внедряют в безобидные приложения, например, игры или утилиты. Основная цель таких программ — получить доступ к личным данным пользователя.

«Установив такое приложение, пользователь рискует потерять контроль над своими данными, которые могут быть использованы злоумышленниками для кражи денег или распространения вредоносного контента», — сказал Немкин.

Также член комитета отметил опасность программ, запрашивающих избыточные разрешения. В частности, речь идет о предоставлении доступа к функциям телефона, которые не нужны для работы: камера, микрофон, контакты и так далее. Парламентарий подчеркнул, что полученные подобным путем сведения могут быть использованы как для таргетированной рекламы, так и для продажи другим недобросовестным компаниям.

Кроме того, угрозу несут приложения, имитирующие популярные программы или сервисы. Немкин уточнил, что с их помощью злоумышленники могут получить данные от социальных сетей или личного кабинета банка. Такие приложения распространяют через сторонние магазины приложений или по подозрительным ссылкам.

Аналогичную опасность представляют программы со встроенной рекламой и нежелательным ПО. С их помощью пользователей могут перенаправлять на мошеннические сайты, а также скачивать дополнительные вредоносные программы, добавил парламентарий.

До этого эксперты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky) обнаружили новую версию зловреда Necro в популярных приложениях, присутствующих в Google Play и на других площадках. Этот загрузчик для Android может скачивать и запускать другие вредоносные компоненты на зараженном смартфоне.