Новая магнитная буря обрушится на Землю

Сегодня жителей Земли вновь ждет магнитная буря класса G1. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, солнечная энергия вызовет волнение в магнитосфере Земли около 12:00 по московскому времени. Мощность бури будет нарастать в течение следующих нескольких часов, а пик придется ближе к 18:00.

Затем уровень возмущения магнитного поля будет быстро угасать.

При этом ранее ученые предупредили, что новый виток магнитных бурь ожидается 26, 27 и 28 сентября, а также 13 и 14 октября. Их мощность прогнозируется на уровне G1.

Напомним, что выделяется пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 - слабая, G2 - средняя, G3 - сильная, G4 - очень сильная, G5 - экстремально сильная. Магнитная буря класса G5 была зафиксирована в ночь на 11 мая. По мнению специалистов, она стала самой сильной с 2005 года.