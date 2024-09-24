Ученые сообщили о нарушении Землей семи из девяти планетарных границ

Обнародован отчет Потсдамского института исследований воздействия человека на климат (PIK). Он основан на многолетних наблюдениях, показывающих, что существует девять систем и процессов - так называемых планетарных границ, - которые способствуют стабильности жизнеобеспечения планеты.

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Сейчас наша цивилизация близка к преодолению седьмой планетарной границы и, возможно, уже пересекла ее. Речь идет, как пишет Guardian, о "подкислении океана, которое приближается к критическому порогу". Это особенно заметно в высоких широтах, говорится в отчете о планетарных границах, и оно "представляет все большую угрозу для морских экосистем".

Ученые утверждают, что уже нарушены пороговые значения, за которыми эти экосистемы больше не могут нормально функционировать.

Один из авторов отчета Левке Цезарь рассказал о двух причинах, по которым уровень подкисления океана вызывает беспокойство: во-первых, выделение арагонита приближается к порогу нарушения безопасной границы, во-вторых, даже этот уровень может стать большой проблемой для морских организмов.

Подкисление океана, отмечено в докладе, не только наносит вред организмам, потенциально приводя к разрушению пищевой сети, но и снижает эффективность океана как жизненно важного поглотителя углерода.

Как заявил Цезарь, "действительно, один из основных тезисов нашего отчета заключается в том, что все девять планетарных границ тесно взаимосвязаны" и нарушение границ в каждой из этих областей рискует подорвать стабильность, жизнестойкость и пригодность для жизни состояния планеты, которое сохранялось на протяжении последних 12 000 лет и позволило зародиться сложной человеческой цивилизации.