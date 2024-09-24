Китай запустил ракету Jielong-3 с восемью спутниками

Китайская Chinarocket успешно вывела на орбиту восемь спутников при помощи ракеты-носителя Jielong-3 ("Цзелун-3", также называется Smart Dragon-3). Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

По ее данным, запуск был осуществлен в 10:31 по пекинскому времени (05:31 мск) с платформы, установленной на специальной барже в акватории Желтого моря недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун. Проект осуществляется совместно с центром космических запусков Тайюань.

Среди запущенных спутников - Tianyi-41 ("Тяньи-41"), три спутника группировки Xing Shidai ("Син шидай"), Emposat-2-05 ("Эмпосат-2-05"), Fudan-1 ("Фудань-1"), Tianyan-15 ("Тяньянь-15") и Jitianxing-A-01 ("Цзитяньсин-А-01").

Jielong-3 - четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для носителей указанного типа, используемых с 2022 года, это четвертая миссия.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.