Новые фото раскрыли изменения в дизайне Samsung Galaxy S25 Ultra

Популярный инсайдер Ice Universe раскрыл раскрыли изменения в дизайне Samsung Galaxy S25 Ultra, который может получить значительное обновление.

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По данным информатора, новый флагман Samsung, скорее всего, избавится от острых углов, присущих Galaxy S24 Ultra, в пользу более округлой формы, что сделает смартфон удобнее в использовании.

Это напоминает дизайн Galaxy Note 7 2016 года. Также возможно, что устройство получит более тонкие рамки, чем у iPhone 16 Pro Max, хотя изогнутый экран в серию возвращать не планируют.

Что касается камер, утечки показывают слегка измененную компоновку. Три сенсора, предположительно основной, ультраширокий и перископ, выстроены вертикально, а лазерный автофокус, LED-вспышка и телеобъектив 3x находятся рядом.

© X.com

© X.com

Размер отверстий для камер заметно увеличился и они расположились ближе друг к другу.

Ожидается, что особое внимание в Galaxy S25 Ultra будет уделено улучшению камеры, что делает его потенциальным претендентом на звание одного из лучших камерофонов 2025 года.