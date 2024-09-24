Как космонавты меняют одежду и моются в космосе

В космосе одежду не стирают вообще. И связано это с множеством факторов. Прежде всего, с тем, что вода там стоит дорого.

Из-за невозможности стирать одежду космонавты вынуждены носить одно и то же долгое время. Также они меняют её по определённому расписанию.

К примеру, спортивную рубашку либо футболку они носят неделю, брюки или шорты — до 10 дней. Нижнее бельё и носки меняются каждые три дня.

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Чистую одежду на Международную космическую станцию поставляют с грузовыми миссиями. Это происходит несколько раз в год. Использованная же одежда утилизируется: её отправляют на Землю обратно или сжигают с другими отходами в атмосфере.

Поддерживать гигиену в космосе сложнее ещё и потому, что там пот и грязь остаются в воздухе, а не стекают вниз. Поэтому космическая станция имеет сложные системы вентиляции и фильтрации, которые удаляют эти частицы. Однако избавиться от них полностью нельзя.