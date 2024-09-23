В России научились отбеливать бумагу химическими отходами

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод применения химических отходов в бумажной промышленности. Метод позволит снизить загрязнение окружающей среды и удешевить выпуск бумаги, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

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Один из известных и наиболее эффективных материалов для этого процесса содержит смесь карбоната кальция (улучшает печатные свойства) и карбоната лития (повышает жесткость и устойчивость к механическим воздействиям).

Однако получить карбонат лития отдельно сложно, дорого и экологически невыгодно. Гидроксид лития, из которого он изымается, – вещество 2-й группы опасности, наносящее вред окружающей среде. Кроме того, карбонаты кальция и лития не взаимодействуют между собой химически, поэтому снижается «прилипание» веществ друг к другу, страдает прочность бумаги.

В Пермском Политехе использовали суспензию с использованием смеси, полученной из кислотных шахтных вод. Этот материал улучшает характеристики бумажной массы.

Шахтные воды обрабатываются гидроксидом кальция кислотности и показателя щелочности 13–14. После этого жидкость освобождается от тяжелых металлов и насыщается углекислым газом, что снижает кислотно-щелочной показатель среды до 9–10. В результате образуется водная суспензия из смеси карбоната кальция и карбоната лития – именно то, что требуется для производства бумаги.

По словам специалистов, такая процедура позволяет сохранить белизну бумажных листов.