В России заработал бот для отправки жалоб на незаконный контент в Telegram

Предназначенный для жалоб на нелегальный контент Telegram-бот @SearchReport заработал в России, пишет РБК.

Ранее о запуске сервиса рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. Он пояснил, что бот необходим для обнаружения опасного контента и удаления его с площадки.

«Специальная команда модераторов проверяет все сообщения, чтобы сделать поиск в Telegram безопасным для всех», — сообщает бот при обращении.

По данным журналистов, @SearchReport общается с пользователем на английском языке. Чтобы пожаловаться на подозрительные публикации, добавили они, в переписке следует прикрепить ссылку.

Ранее сообщалось, что сотрудники Telegram, после задержания Павла Дурова в Париже, начали отвечать на запросы властей Франции, США, Южной Кореи, Бельгии, изменили позицию в сфере сотрудничества с правосудием.