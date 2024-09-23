Ученые предложили новое применение ядерному оружию

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Траектории угрожающих Земле астероидов следует менять при помощи ядерного оружия, заявили специалисты Сандийских национальных лабораторий штата Нью-Мексико (США). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, физик Нейтан Мур и его коллеги провели эксперимент — при помощи специальной установки смоделировали выброс рентгеновского излучения.

Излучение разрезало напополам «астероиды» размером 12 мм из кремния и кварца и испарило часть поверхности объектов. Кроме того, получившийся газ разогнал тела до 69,5 и 70,3 м/с.

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Исследователи предположили, на основе анализа полученных в ходе эксперимента данных, что большое количество рентгеновского излучения, исходящего при взрыве ядерной бомбы, окажет серьезное воздействие на изменение траектории астероида.

Журналисты отметили, что специалисты желают провести повторные испытания и однажды надеются на эксперимент в космосе.