Маск назвал сроки отправки беспилотных кораблей на Марс
До 2026 года американская компания SpaceX планирует отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в социальной сети X.
Предприниматель отметил, что в планах компании также стоят запуски пилотируемых кораблей. Однако для этого необходимо, чтобы вся пятерка беспилотных суден благополучно села на планете. В таком случае следующий этап начнется уже через четыре года, уточнил Макс.
При этом генеральный директор добавил, что старт первой пилотируемой миссии возможен только в период противостояния Земли и Марса. Это обусловлено наиболее близким расстоянием планет относительно друг друга. Такие события происходят чуть реже, чем один раз в два года.
Также Маск обратил внимание, что на запуски ракет влияет «американская бюрократия».
«Одной из моих самых больших проблем является то, что программу Starship душит гора бюрократии, которая растет с каждым годом», — написал предприниматель.
16 сентября Маск заявил, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будут жить там в самодостаточном городе. В то же время NASA, которое сотрудничает со SpaceX, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».