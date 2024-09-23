Косы из волос и скифское золото нашли в российской Долине Царей

Неожиданные находки сделали археологи, отправившиеся в тувинскую экспедицию к кургану скифской знати — Туннуг. Об этом Российское географическое общество (РГО).

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Уже семь лет археологи продолжают исследовать это богатое место и только в 2024-м они наконец дошли до вскрытия центральной насыпи. В данной части могильника находятся древние погребения скифской знати.

По словам замдиректора ИИМК РАН и главы Центра спасательной археологии Натальи Соловьевой, в этом сезоне было исследовано сопроводительное погребение. В нем удалось найти украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак (короткий скифский меч) с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Также особое любопытство вызвали волосы, заплетенные в косы. Артефакты отлично сохранились и будут детально исследоваться в дальнейшем. Археолог указала, что, скорее всего, это оказалась подростковая усыпальница.

В июле археологи сообщили еще об одной необычной Долине Царей, схожей с египетской. Ученые проводили раскопки в Низовьях Волги, где находятся гробницы ханов Золотой Орды. Позднее в Татарстане специалисты также нашли несколько культурных объектов, которые оказались древнее египетских пирамид.