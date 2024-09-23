В московских магазинах появились первые iPhone 16

Первые смартфоны iPhone 16 стали доступны для продажи в московских магазинах и торговых центрах, пишет ТАСС. В зависимости от комплектации и страны-поставщика цены разнятся от 123 тысяч до 275 тысяч рублей.

Например, iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ золотого цвета можно приобрести за 188 тысяч рублей, отметили журналисты. Продавец одного из магазинов Москвы рассказал, что на их точке аналогичная модель на 1 ТБ памяти обойдется в 275 тысяч рублей.

Как сообщили собеседники агентства, такую стоимость на смартфоны предприниматели оценили как слишком высокую. Однако после спада ажиотажа на гаджеты ценник начнет постепенно снижаться, подчеркнули продавцы.

На стоимость iPhone также влияет, откуда был привезен телефон. Еще одним фактором является наличие порта для sim-карты, говорится в статье.

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Ранее специалисты компании iFixit объяснили, что новый iPhone 16 оказался самым ремонтопригодным смартфоном за всю историю Apple. Аппарат получил семь из 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности. Изучившие конструкцию гаджета и рекомендации по их обслуживанию инженеры заключили, что данные телефоны легче всего отремонтировать и относительно легко обслуживать в сравнении с предшественниками.