Планшеты Apple, Samsung, HONOR и Xiaomi сравнили по качеству звука

Свежее сравнение планшетов Apple, Samsung, HONOR и Xiaomi по качеству звука, проведенное в стенах Resonant Arts, выявило несколько интересных фактов.

© Ferra.ru

HONOR MagicPad 2 отличился насыщенными низкими частотами, которые буквально «ощущаются в руках», создавая эффект объемного и захватывающего звука.

Планшет обеспечил широкую стереокартину и отлично звучит даже на максимальной громкости.

© Resonant Arts

Samsung Galaxy Tab S9 FE+, в свою очередь, напротив разочаровал. Звук у него скомканный, с акцентом на высокие частоты, что создает эффект «радиоприемника». Это делает звук неестественным, особенно при просмотре видео на фоне бытового шума.

Apple iPad Air, ожидаемо, показал нейтральное звучание. Низких частот явно не хватает, а максимальная громкость уступает конкурентам.

В то же время Xiaomi Pad 6S Pro порадовал своей сбалансированностью и нейтральностью, что делает его идеальным для работы с аудио.