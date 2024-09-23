В WhatsApp появится новая функция по отправке стикеров

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая будет предлагать отправить стикер при нажатии на соответствующий ему эмодзи. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

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Специалисты рассказали, что мессенджер будет предлагать стикеры для отправки при нажатии на эмодзи в диалоговом окне.

«Когда в коллекции пользователя будет найден соответствующий стикер, он заменит кнопку стикеров, что позволит пользователям быстро получить доступ к стикеру и поделиться им без необходимости вручную искать его на клавиатуре стикеров», — объяснили эксперты.

В статье отмечается, что пользователи сохраняют полный контроль над функцией. Если они посчитают автоматические предложения ненужными, то смогут отключить эту опцию в любое время через настройки приложения, добавили специалисты. Нововведение находится в разработке и будет доступно в будущем обновлении приложения для устройств на базе iOS.

Ранее стало известно, что в WhatsApp станет доступна кнопка, позволяющая повторно выложить статус.