Российский космонавт установил новый мировой рекорд

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по общей продолжительности космических полетов. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности Кононенко находился в космосе 1100 суток 14 часов. Всего космонавт летал на Международную космическую станцию (МКС) пять раз. Его первый полет состоялся в апреле 2008 года.

Сегодня, 23 сентября, корабль «Союз МС-25» с экипажем успешно приземлился в Казахстане. На его борту находились российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и американский астронавт Трейси Дайсон, прибывшие с МКС.