$92.92+0.34103.22-0.16
Почта

Найден самый большой нефритовый дракон культуры Хуншань

Китайские археологи при проведении раскопок в каменной гробнице в городе Чифэн, автономный район Внутренняя Монголия, обнаружили самого большого нефритового дракона за всю историю изучения реликвий культуры Хуншань.

Найден самый большой нефритовый дракон культуры Хуншань
© Российская Газета

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", артефакт был найден на севере Китая миссией регионального института культурных реликвий и археологии. Его длина составляет 15,8 сантиметра, ширина - 9,5 сантиметра, толщина - 3 сантиметра.

Он был найден внутри уникальной круглой гробницы. Культура Хуншань является одной из древнейших на территории Китая. Это было важное государство в эпоху неолита, мастера которого славились своими изделиями из нефрита. Найденный артефакт оказался крупнейшим драконом указанной культуры из всех, известных науке.

Культура Хуншань (около 3500-2500 гг. до н.э.) - это первая из культур нефритового века Древнего Китая. Она была сосредоточена в бассейне реки Ляо и отличалась изобилием тонко вырезанных нефритовых изделий. В большинстве случаев древние мастера изображали фантастических животных. Например, культовым считается изображение "свиньи-дракона".

В ходе раскопок всего было найдено более 100 образцов нефрита культуры Хуншань, и это самая крупная коллекция таких артефактов, обнаруженная одновременно. Дракон находился в большой каменной гробнице.

"Это открытие знаменует собой первый случай идентификации места захоронения и жертвоприношения, которое сочетает в себе южные и северные китайские архитектурные стили, раскрывая четкие особенности планировки и последовательности строительства", - сообщают китайские археологи.

На месте раскопок также были обнаружены человеческие захоронения, нефритовые и расписные керамические миски, керамические кубки на треноге. Данные датирования указывают на то, что раскопанный объект относится к поздней культуре Хуншань, его возраст составляет от 5100 до 5000 лет.

Наука и техника
Монголия
Китай