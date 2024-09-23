Найден самый большой нефритовый дракон культуры Хуншань

Китайские археологи при проведении раскопок в каменной гробнице в городе Чифэн, автономный район Внутренняя Монголия, обнаружили самого большого нефритового дракона за всю историю изучения реликвий культуры Хуншань.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", артефакт был найден на севере Китая миссией регионального института культурных реликвий и археологии. Его длина составляет 15,8 сантиметра, ширина - 9,5 сантиметра, толщина - 3 сантиметра.

Он был найден внутри уникальной круглой гробницы. Культура Хуншань является одной из древнейших на территории Китая. Это было важное государство в эпоху неолита, мастера которого славились своими изделиями из нефрита. Найденный артефакт оказался крупнейшим драконом указанной культуры из всех, известных науке.

Культура Хуншань (около 3500-2500 гг. до н.э.) - это первая из культур нефритового века Древнего Китая. Она была сосредоточена в бассейне реки Ляо и отличалась изобилием тонко вырезанных нефритовых изделий. В большинстве случаев древние мастера изображали фантастических животных. Например, культовым считается изображение "свиньи-дракона".

В ходе раскопок всего было найдено более 100 образцов нефрита культуры Хуншань, и это самая крупная коллекция таких артефактов, обнаруженная одновременно. Дракон находился в большой каменной гробнице.

"Это открытие знаменует собой первый случай идентификации места захоронения и жертвоприношения, которое сочетает в себе южные и северные китайские архитектурные стили, раскрывая четкие особенности планировки и последовательности строительства", - сообщают китайские археологи.

На месте раскопок также были обнаружены человеческие захоронения, нефритовые и расписные керамические миски, керамические кубки на треноге. Данные датирования указывают на то, что раскопанный объект относится к поздней культуре Хуншань, его возраст составляет от 5100 до 5000 лет.