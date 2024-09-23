Дуров сделал заявление о передаче данных Telegram

Бизнесмен Павел Дуров рассказал, что сотрудники Telegram предоставят по требованию властей IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера в том случае, если чиновники и правоохранители предъявят обоснованные юридические запросы. Об этом пишет RT.

Дуров пояснил, что за несколько последних недель команда модераторов, используя ИИ, сделала поиск в мессенджере безопаснее. Весь проблемный контент, обнаруженный в поиске Telegram, больше недоступен, добавил он.

В мессенджере теперь обновлены условия обслуживания и политика конфиденциальности, уточнил предприниматель.

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При обнаружении небезопасной или незаконной информации о ней следует сообщить в бот @SearchReport, отметил Дуров.

«IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — пояснил бизнесмен.

По словам Дурова, эти меры предпринимаются для борьбы с преступниками, которые занимаются нелегальной торговлей.