В России создали двигатели для полетов в дальний космос

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» создал прототипы принципиально новых двигателей для полетов в дальний космос. Об этом заявил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По словам Ковальчука, в центре ведется активная работа по дальнейшему освоению космоса, новым вариантам двигателей и использованию ядерной энергетики.

«У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка, и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне. Так вот, у нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности для полета в дальний космос», - подчеркнул он.

Ранее российская межпланетная станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной падения стал сбой при отключении двигателей, которые проработали дольше положенного срока.

При этом глава государства после инцидента подчеркнул, что падение межпланетной станции «Луна-25» не означает, что программа будет завершена. Владимир Путин обратил внимание, что посадка должна была быть на площадку, где еще никто никогда не прилунялся, а отсутствие успеха совершенно не означает, что необходимо завершить работу.