«Союз МС-25» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» совершил посадку в степи Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

На «Союзе МС-25» с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Он отчалил от станции в 11:37 мск, в 14:06 мск началась работа двигателей на торможение, а в 14:37 мск аппарат вошел в плотные слои атмосферы.

Для Кононенко это был пятый полет в космос. Он стал первым человеком, который провел на МКС в общей сложности более тысячи суток — сейчас его налет составляет 1111 суток. Чуб был в космосе впервые: он прибыл на станцию вместе с Кононенко 15 сентября прошлого года. Космонавтам принадлежит новой рекорд продолжительности одной миссии на МКС — 374 суток. Американская астронавтка Дайсон была в космосе в третий раз и в общей сложности провела на орбите 373 суток.