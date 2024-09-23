Ученые нашли следы кокаина в мумифицированных мозгах людей XVII века

Следы кокаина, обнаруженные в мумифицированных мозгах людей XVII века, доказывают, что люди в Европе употребляли листья коки на два века раньше, чем предполагалось ранее. Ученые нашли наркотик в останках людей, погибших от сифилиса и захороненных в Милане.

© «Вечерняя Москва»

Анализ тканей показал наличие кокаина, гигрина и бензоилэкгонина, что подтверждает употребление именно листьев коки. Отмечается, что употребление коки в Милане, вероятно, происходило нелегально и не было частью официальных медицинских процедур, передает РЕН ТВ.

До этого археологи раскрыли тайну свинцового саркофага, найденного в Соборе Парижской Богоматери в 2022 году. В нем был погребен поэт Жоашен дю Белле. Свинец защищает от влаги и предотвращает гниение, поэтому его часто использовали для изготовления гробов аристократов, включая королеву Елизавету II.

Также ученые нашли останки «ребенка-вампира» во время раскопок в польском городе Хелм. Устрашающая находка была обрамлена двумя столбами, которые стояли по направлению к востоку и западу. Кроме того, кости малыша были обложены камнями. Рядом с первой находкой было также обнаружено тело второго ребенка.