1 000 дней на орбите и другие рекорды российской космонавтики

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб возвращаются на Землю с рекордом — очередным в истории отечественной космонавтики. Кононенко суммарно пробыл на орбите больше 1 000 дней: он перешагнул этот порог в июне 2024 года. А мы, тем временем, решили вспомнить самые знаковые рекорды российских и советских летчиков-космонавтов.

© Wikipedia

Первый человек в космосе

Пожалуй, этот рекорд знаком каждому. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, вышедший на околоземную орбиту на борту корабля «Восток», стал первым человеком в космосе. Его полет продлился 1 час 48 минут, на протяжении которых Гагарин непрерывно поддерживал связь с Землей.

Первая женщина-космонавт

Спустя каких-то два года за достижением Гагарина последовал новый рекорд — первая женщина в космосе и, по совместительству, единственная, совершившая одиночный полет. Ей стала 26-летняя парашютистка Валентина Терешкова. Почти за трое суток она прошла 48 оборотов вокруг земли на борту корабля «Восток-6».

Самый молодой космонавт в истории

Герман Титов проходил отбор в космонавты вместе с Юрием Гагариным, но в итоге стал дублером, который должен был заменить его в случае аварийной ситуации. Тем не менее, это не помешало ему поставить собственный рекорд. Титов вошел в историю не только как второй человек в космосе, но и как самый молодой космонавт. Он совершил полет на корабле «Восток-2» в возрасте всего 25 лет.

Первая стыковка пилотируемых кораблей

16 января 1969 года советские корабли «Союз-4» и «Союз-5» состыковались, тем самым создав первый прототип космической станции. Маневр длился 4 часа 35 минут, а на борту модуля были четыре космонавта: Владимир Шаталов, Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Для того, чтобы перейти из «Союза-5» в «Союз-4», им пришлось выйти в открытый космос — у кораблей не было герметичного отсека.