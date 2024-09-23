В Китае нашли крупнейшего нефритового дракона древности

Китайские археологи обнаружили крупнейшего на сегодня нефритового дракона культуры Хуншань. Как сообщает Xinhua, находка была сделана в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в каменной гробнице города Чифэн.

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Культура Хуншань - археологическая культура каменного и медного веков. Цивилизация этой культуры существовала на северо-востоке Китая около 6000–3000 лет назад. Жившие там люди создавали произведения искусства из нефрита. Этот камень использовался в ритуалах и впоследствии стал одним из символов Китая. По мнению исследователей, статуэтки в форме драконов и человекоподобных фигур могли использоваться для поклонения предкам и иметь религиозное значение.

Найденный дракон имеет длину 15,8 сантиметра, ширину 9,5 сантиметра и толщину три сантиметра. Он был обнаружен неподалеку от круглой гробницы и квадратного алтаря. Это единственный артефакт такого рода, когда-либо найденный в этом регионе.

На месте раскопок также были обнаружены человеческие скелеты, очаги, нефритовые и расписные керамические тазики, а также керамические кубки на треноге. По оценкам ученых, найденные объекты относятся к поздней культуре Хуншань.