Кибератака Киева парализовала банки в РФ? Что известно, угроза для вкладов

Два российских банка столкнулись с проблемами в работе онлайн-приложений 23 сентября. Что случилось, при чем тут украинские хакеры, какие подробности известны о кибератаке, есть ли угроза для вкладов?

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Какие банки в РФ не работают 23 сентября

В понедельник клиенты российских Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка (МКБ) сообщили о проблемах в работе с онлайн-системами. Пользователи мобильного приложения РСХБ сообщили о проблемах утром 23 сентября. Сообщения об ошибках появились на сайте Downdetector.su.

«РСХБ. Онлайн-банк пишет: „Работа организации заблокирована“, „Не открывается Россельхозбанк-онлайн“, „Проблемы со входом в „Свой бизнес“ Россельхозбанка“, „Невозможно зайти в личный кабинет „Некст“ РСХБ“», — пишут клиенты.

По данным Downdetector, масштабные сетевые сбои начались в 9 часов утра по московскому времени. При этом больше всего сообщений о сбоях поступило из Камчатского края (где в это время было 18:00). Пользователи прежде всего жалуются на сбои мобильного приложения, а также общие сбои в работе РСХБ.

У банка МКБ сбои начались на час раньше, с 08:00 мск. Downdetector отмечает уровень сетевых сбоев в 100% с 08:45 до 09:45, то есть около часа работа онлайн-банка была полностью парализована. Почти половина (46%) пользователей жалуются на сбои мобильного приложения, большинство из них (24%) из Москвы и области, на второе место по количеству жалоб (12%) вышла Свердловская область.

МКБ предупредил пользователей о «технических сложностях, из-за которых возможны проблемы в работе мобильного приложения». Судя по сообщениям пользователей на сайте Downdetector, на 13:00 проблема решена не была.

«Когда заработает МКБ?» — спрашивают пользователи.

Что известно о кибератаке ГУР, цели украинских хакеров

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили, что российские банки были атакованы украинскими хакерами.

В Киеве заявили, что кибератака будет продолжаться неопределенно долгий срок.

«У этих акций нет определенного срока действия. Финансовая система РФ будет получать удары ровно до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины. Россияне должны понять, что каждая финансовая организация является законной целью для наших сил, поскольку все они принимают участие в финансировании российской армии», — заявили в украинских спецслужбах.

О кибератаке на российские банки сообщили только украинские СМИ. Минобороны РФ и кредитные организации не комментировали эту информацию.

Как украинские хакеры атакуют банки России

3 сентября зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о самой мощной кибератаке в истории банка. Атака длилась 13 часов, ее в конце июля организовала «IT-армия» Украины.

Замглавы «Сбера» рассказал, что в кибератаке помимо украинской стороны участвовали также «несколько сторонних бот-сетей», состоящих из более 62 тыс. устройств.

«Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки — она успешно была отражена службой кибербезопасности», — сообщил Кузнецов.

До этого масштабные DDoS-атаки на российские банки наблюдались 23 и 24 июля: о проблемах с доступом к сервисам сообщали клиенты Газпромбанка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка и Росбанка, а также Альфа-Банка и ВТБ.