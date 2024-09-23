iPhone 16 назвали самым ремонтопригодным смартфоном в истории Apple

Специалисты популярного ресурса для специалистов по ремонту электроники iFixit, известного своими бесплатными онлайн-руководствами по восстановлению техники, провели детальный анализ новых смартфонов iPhone 16. В ходе исследования они обнаружили усовершенствованный метод снятия аккумулятора, который вызвал у них восхищение, из-за чего новинка удостоилась большой похвалы.

© Газета.Ru

Эксперты отметили, что для снятия аккумулятора теперь можно использовать электрический ток, который ослабляет клей, удерживающий батарею. Для этого достаточно девятивольтовой батарейки. Этот метод был признан надежным и не требующим использования дорогостоящих фирменных инструментов.

«Однако мы все равно предпочли бы винты или какой-то другой крепеж, который нужно откручивать, а не отклеивать. Данный подход лучше тем, что не требует очистки и другой подготовки аккумулятора перед установкой. Кроме того, хотелось бы чтобы особенный клей, используемый в iPhone 16, появился в продаже. Как бы там ни было, новое решение является действительно крутым», – отметили в iFixit.

Компания также похвалила Apple за подробное руководство по ремонту iPhone, которое значительно превосходит аналогичные документы других производителей. Кроме того, конструкция смартфона позволяет легко заменять такие компоненты, как динамик, Taptic Engine, камеры, экран и заднюю крышку, без необходимости демонтажа других деталей.

В результате, iPhone 16 получил высокую оценку по ремонтопригодности – 7 баллов из 10. Это стало самой высокой оценкой, которую iFixit когда-либо присваивал iPhone. Для сравнения, iPhone 15 получил всего 4 балла из 10.