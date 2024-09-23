Юрист заподозрил РКН в нарушении закона в отношении YouTube

Согласно заявлению юриста Александра Хаминского, замедление работы видеохостинга YouTube может быть связано с нарушением законодательства со стороны Роскомнадзора. Эксперт поделился своими соображениями в интервью с 360.ru.

Ассоциация «Ростелесеть» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на дискриминацию операторов связи через неравномерное замедление работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов. Ситуация привела к значительному увеличению числа жалоб пользователей к провайдерам, у которых наблюдается ухудшение доступа к YouTube через Wi-Fi.

Эксперт подчеркнул, что без проведения технической экспертизы сложно определить, кто виноват – Google или Роскомнадзор. Он также отметил, что в глобальной сети интернет доступ к информации может быть обеспечен через другие точки доступа, если один участок доступа перекрыт.

Хаминский добавил, что на всех шлюзах, через которые проходит информация, находится техническое оборудование Роскомнадзора, что может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

«Может идти речь о том, что одним информационным потокам предоставляется преимущество в сравнении с другими информационными потоками. И вот здесь может иметь место нарушение антимонопольного законодательства», – сказал Хаминский.

В таком случае ФАС может вынести распоряжение о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства.