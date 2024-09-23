Астроном рассказал, смогут ли москвичи увидеть на небе «вторую Луну»

Жители столицы не смогут увидеть астероид 2024 PT5, который в СМИ называют «второй Луной», сообщил Агентству городских новостей «Москва» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

«Увидеть будет довольно проблематично. Его сложно разглядеть даже при использовании специальных приспособлений. Это астероид небольшого размера, он довольно маленький. Так что увидеть его невооруженным взглядом не получится. С этим вряд ли справятся телескопы средней дальности», – сказал Сурдин.

Астероид 2024 PT5 приблизится к Земле к концу сентября. По информации СМИ, с 29 сентября по 25 ноября он попадет в гравитационное поле планеты и фактически станет ее вторым естественным спутником.