$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Москвичи не увидят на небе «вторую Луну» – астроном Сурдин

Жители столицы не смогут увидеть астероид 2024 PT5, который в СМИ называют «второй Луной», сообщил Агентству городских новостей «Москва» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Астроном рассказал, смогут ли москвичи увидеть на небе «вторую Луну»
© РИА Новости
«Увидеть будет довольно проблематично. Его сложно разглядеть даже при использовании специальных приспособлений. Это астероид небольшого размера, он довольно маленький. Так что увидеть его невооруженным взглядом не получится. С этим вряд ли справятся телескопы средней дальности», – сказал Сурдин.

Астероид 2024 PT5 приблизится к Земле к концу сентября. По информации СМИ, с 29 сентября по 25 ноября он попадет в гравитационное поле планеты и фактически станет ее вторым естественным спутником.

Наука и техника
Владимир Сурдин