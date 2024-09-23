В России разработали энергонезависимую память нового поколения

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил, что в России созданы устройства энергонезависимой памяти нового поколения, разработанные в НИИ молекулярной электроники в сотрудничестве с отечественными высокотехнологичными предприятиями.

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По словам ученого, такие устройства имеют потенциал для использования в нейроморфных компьютерах и других передовых вычислительных системах. Он отметил, что нейроморфные компьютеры имитируют работу человеческого мозга, но в их основе лежат микрочипы. При этом около 40% площади современных микропроцессорных систем занимает память, что делает энергонезависимые виды памяти важными для таких технологий.

Детали новой разработки будут представлены на Форуме микроэлектроники, который пройдет с 23 по 28 сентября на федеральной территории «Сириус», добавил Красников.