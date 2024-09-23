Обнаружен Android-вирус, маскирующийся под WhatsApp

В «Лаборатории Касперского» сообщили об обнаружении вредоносного трояна Necro в ряде Android-приложений, которые были загружены из магазина Google Play и с неофициальных площадок, передает РБК.

По словам экспертов, речь идет о загрузчике для Android, который скачивает и запускает на зараженном смартфоне другие вредоносные компоненты в зависимости от того, какие команды дадут создатели трояна. В рамках этой вредоносной кампании решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки Necro на пользователей в нескольких странах. Среди них, как уточнили в фирме, - Россия, Бразилия, Вьетнам, Эквадор и Мексика.

Обнаруженный троян способен на многое, указывают специалисты. В частности, он загружает на телефон модули, которые скрытно показывают на нем рекламу и кликают ее. Они также пересылают интернет-трафик, подчеркивают в компании. Кроме того, троян открывает в невидимых окнах произвольные ссылки в WebView и исполняют там произвольный JavaScript-код, скачивают исполняемые файлы и сторонние приложения, оформляют платные подписки.

Ранее эксперт Kaspersky DDoS Protection заявил РИА Новости, что «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост DDoS-атак, направленных на операторов связи из России. По его словам, рост числа атак был зафиксирован с середины июля, при этом подавляющее большинство из них (95%) происходит с российских IP-адресов.