«Диспетчер задач» в Windows 11 станет информативнее

Microsoft продолжает улучшать «Диспетчер задач» в Windows 11, делая его более информативным для пользователей.

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Недавно стало известно, что компания работает над новой функцией, которая позволит отображать тип диска прямо в «Диспетчере задач».

Это улучшение добавит дополнительную информацию о накопителях, таких как скорость чтения и записи, а также их тип — NVMe SSD или SATA SSD.

Ранее для получения такой информации пользователям приходилось углубляться в настройки через «Параметры» > «Система» > «Хранилище» > «Диски и тома». Новая функция значительно упростит доступ к этим данным.

На данный момент функция тестируется и пока скрыта. Те, кто хочет попробовать её уже сейчас, могут включить её через бета-канал Windows Insider с использованием сборки 22635.4225.

Однако стоит помнить, что функция находится на стадии тестирования и может работать нестабильно.