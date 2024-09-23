Ребрендинг OpenAI вызвал беспокойство среди сотрудников
По сообщениям, OpenAI планирует значительный ребрендинг, включая новый логотип, который вызвал недоумение у ее сотрудников. По данным Fortune, сотрудники были ошеломлены во время недавнего общекорпоративного собрания, когда им представили дизайн, который заменяет узнаваемый шестиугольный символ цветка на большую черную букву «O» или простое кольцо.
Сотрудники назвали новый логотип «лишенным креативности» и даже «зловещим», резко контрастирующим с нынешним дизайном, призванным олицетворять «точность, потенциал и оптимизм».
Как сообщается, инициатива по редизайну началась год назад и была вызвана необходимостью для OpenAI создать более солидный фирменный стиль по мере того, как она «завоевывает признание в обществе». Одной из причин изменений является отсутствие у компании права собственности на шрифты, используемые в текущем брендинге.
Помимо смены логотипа, OpenAI также реструктурирует свою корпоративную модель. Генеральный директор Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что компания планирует перейти от некоммерческих корней к более традиционной коммерческой структуре.