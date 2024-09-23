Samsung вложит $1,8 млрд в строительство завода во Вьетнаме

Южнокорейский производитель электроники Samsung планирует инвестировать $1,8 млрд в строительство завода по производству OLED-дисплеев во Вьетнаме. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, производство будет располагаться на севере страны вблизи к уже существующему заводу Samsung. На этом фоне агентство отмечает, что за последнее десятилетие Вьетнам стал одним из самых популярных мест локализации производств для технологических компаний. Так, к настоящему моменту Samsung разместила в этой стране шесть заводов, а также центр исследований и разработок. Общая сумма инвестиций южнокорейской корпорации во Вьетнам достигла $22,4 млрд.

В июле Samsung отчиталась о рекордном росте в 15 раз операционной прибыли во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль за период с апреля по июнь составила 10,4 трлн вон (около $7,5 млрд). Во втором квартале 2023 года показатель был на уровне 668 млрд вон ($487 млн).