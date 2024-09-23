Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса

Планетарный радар NASA Goldstone, используя свою 70-метровую антенну, заснял астероид 2024 ON в форме арахиса всего за день до его ближайшего сближения с Землей, которое произошло 16 сентября 2024 года на расстоянии около миллиона километров.

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Этот уникальный астероид образовался при столкновении двух округлых тел на малой скорости.

Обнаруженный 27 июля 2024 года наземной системой ATLAS, 2024 ON демонстрирует интригующие особенности поверхности, заснять его удалось вплоть до деталей размером до 3,75 метра. Яркие пятна, обнаруженные на его поверхности, могут указывать на присутствие крупных валунов. Примечательно, что одна доля астероида в два раза больше другой, что обусловливает его необычную форму с общей длиной около 350 метров.

© NASA / JPL-Caltech

Это близкое столкновение дает ценные сведения о характеристиках и формировании потенциально опасных астероидов, улучшая наше понимание этих небесных тел и их влияния на Землю.