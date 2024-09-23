В России хотят обязать Apple разрешить RuStore

Правительство России поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore, а также скачивание отечественных программ. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что парламентариям предложено доработать законопроект с учетом замечаний кабмина. Замглавы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что проект запрещает дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store и направлен на то, чтобы ускорить появление RuStore на iOS.

В июле правительство РФ утвердило список отечественного софта, обязательного для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры. В перечень включили платежный сервис «Мир», «Госуслуги» и магазин приложений RuStore. Всего в списке 19 программ. Среди них: навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник и мессенджер.

Закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. По мнению директора координационного центра доменов .RU/.РФ, эксперта Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Андрея Воробьева, требование предустановки программ, предъявляемое к производителям гаджетов, продаваемых в РФ, является действенным и практически полезным шагом для помощи и продвижения продуктов отечественных производителей ПО и развития отечественного ИТ-сегмента.