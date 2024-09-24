В КНР создали ядерную мини-батарею с почти бесконечным запасом энергии

Ученые из Китая представили потенциально революционную разработку – миниатюрную ядерную батарею, которая в 8000 раз превосходит существующие аналоги по эффективности. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nature и предлагают инновационное решение для создания компактных источников энергии на основе ядерного материала.

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Новое устройство использует радиоактивный металл америций для генерации энергии. Америций, испускающий альфа-частицы, активирует свечение в кристалле, которое затем преобразуется в электричество с помощью фотоэлектрического элемента. Для обеспечения безопасности и предотвращения утечки радиации устройство использовалось в кварцевой ячейке.

Испытания показали, что батарея способна сохранять заряд на протяжении длительного времени, вплоть до десятилетий. Данный срок службы обусловлен периоду полураспада америция, составляющему 7380 лет. Именно столько лет батарея выполнять свою функцию неспособна, поскольку со временем радиация разрушает материалы ее корпуса.

Несмотря на высокую эффективность, количество вырабатываемой энергии является крайне низким. Например, для питания стандартной 60-ваттной лампочки потребуется примерно 40 миллиардов таких батарей. То есть область применения данной технологии весьма ограничена. Например, исследователи считают, что их разработка может быть использована в качестве источника питания для космических зондов.