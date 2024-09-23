В Роскачестве назвали угрозы для нашедшего бесхозный телефон

Найденный смартфон может быть частью мошеннической схемы. Об этом предупредил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, передает RT.

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По его словам, нельзя исключать того, что владелец телефона специально подготовил устройство к потере в корыстных целях. С каждым годом фиксируется все больше подобных случаев мошенничества со смартфонами, сообщил эксперт.

«Потерянные» смартфоны могут содержать вирусы или вредоносные программы, которые способны нанести вред вашему устройству, украсть ваши личные данные, а также подключиться через камеру или микрофон, чтобы следить и подслушивать», — сказал он.

Как заявил Кузьменко, нередко злоумышленники угрожают нашедшему смартфон, обвиняя его в краже и требуя денег.

«Также они могут обвинить вас в вымогательстве, уверяя правоохранительные органы, что вы шантажировали потерявшего крупной суммой», — добавил он.

Кроме того, руководитель центра отметил, что найденный телефон может быть украден или использоваться в мошеннических схемах, связанных с денежными переводами. По его мнению, прежде чем оставлять у себя такую бесхозную находку, следует тщательно взвесить все риски. Сдать телефон в полицию будет самым безопасным решением, добавил Кузьменко.

Как рассказали телеканалу эксперты центра, гражданину, обнаружившему потерянный смартфон, следует действовать в соответствии с законодательством. Они обратили внимание на то, что, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса России лицо, нашедшее потерянную вещь в помещении или в транспорте, обязан сдать ее человеку, представляющему владельца этого помещения или транспортного средства. Специалисты подчеркнули, что нельзя присвоить себе найденный телефон, так как, согласно статье 158 УК РФ, подобные действия будут расцениваться как кража. Однако они пояснили, что если владелец не объявится через шесть месяцев после заявления о находке в полицию или органы местного самоуправления, телефон законно станет вашим.