Представители компании WhatsApp*, объявили, что с 1 октября приложение прекратит работу на ряде устаревших устройств.

Пользователи затронутых смартфонов должны быть заранее готовы к тому, что после указанной даты они не смогут отправлять сообщения, совершать звонки и пользоваться другими функциями WhatsApp*. Компания объясняет, что это решение является частью ее стратегии по улучшению качества сервиса и обеспечению безопасности пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи считают, что это стимул для покупки нового смартфона, передает «Ридус».

Ранее сотрудникам администрации Санкт-Петербурга запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp*.

Несмотря на то что решения о блокировке мессенджера WhatsApp* на территории России пока нет, приложение продолжает нарушать законодательство РФ. Неконструктивная политика WhatsApp* и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.