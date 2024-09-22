Археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства

Более 50 царских печатей обнаружены в хеттском городе Шамухаи возрастом 3800 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

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Во время археологических раскопок в восточной части центральной Анатолии (Турция) были обнаружены более 50 печатей членов королевской семьи Хеттского царства. Среди особо ценных находок — печать принца по имени Хаттусарунтия, что означает «защитник Хаттусы», древней столицы хеттов. Также были найдены печати писца и лунного жреца.

Печати использовались для подписания экономических и административных документов. Количество найденных печатей подчеркивает важность региона для управления Хеттским царством.

Также ученые обнаружили сооружения хеттов различных периодов, римскую дорогу и византийские сооружения. Признаки крупного пожара указывают на то, что он уничтожил здания из эры ассирийских торговых колоний.

До этого сообщалось, что ученые нашли в Норвегии клад тысячелетних сокровищ викингов, которые спрятали их в земле во время нападения врагов.