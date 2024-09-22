В Норвегии нашли клад викингов

Археологи нашли тысячелетние серебряные украшения викингов в Норвегии. Об этом сообщает газета New York Post.

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Когда местный фермер решил проложить дорогу на своей собственности, ученые провели раскопки на участке. На глубине в 18 см они обнаружили четыре серебряных наручных украшения. Ранее на этом месте стоял дом викингов, и ученые считают, что клад зарыли древние норвежцы, бежавшие от атаки врагов.

Поскольку в то время в Норвегии не было серебряных рудников, материал попал в страну через торговлю, набеги или как подарок.

Артефакты будут выставлены в музее после того, как исследователи возьмут образцы почвы и проведут рентгеновский анализ.