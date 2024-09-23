Появились новые подробности об iPhone 17 Air

Несмотря на то что iPhone 16 был выпущен недавно, в сети уже появляются подробности о линейке iPhone 17. Особое внимание привлекает ультратонкий iPhone 17 Air, который, по словам аналитика Росса Янга, будет иметь радикально тонкий дизайн, обновленную систему камер и ультра-премиальную цену. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Однако 2025 год обещает стать важным годом и для других моделей iPhone 17. Аналитик Росс Янг сообщил, что как Pro, так и базовые модели будут значительно улучшены. В частности, начальная модель iPhone 17 и iPhone 17 Air получат дисплей LTPO с частотой обновления 120 Гц. В свою очередь iPhone 17 Pro и Pro Max получат долгожданный подэкранный модуль Face ID.

По словам Янга, Apple планирует переместить камеру iPhone TrueDepth и различные датчики Face ID под дисплей, что позволит избавиться от существующего выреза в виде пилюли и заменить его небольшим круглым отверстием. Это также может привести к переработке или изменению функции Dynamic Island в новых моделях 17 Pro.

iPhone 16 Pro был представлен 9 сентября 2024 года вместе с Apple Watch Series 10 и AirPods 4. Продажи новинки стартовали на этой неделе.