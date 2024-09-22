Пустыня Сахара оказалась наделена живительной силой

Ученые Университета штата Флорида и Калифорнийского университета установили, что пески пустыни Сахара являются источниками полезных минералов для микроорганизмов в Атлантике. Специалисты выяснили, что полезные вещества поступают в океан, когда ветер переносит песчинки и частицы почвы Сахары. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Marine Science.

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Переносимая ветром пыль, доставляющая железо в океаны, играет решающую роль в биогеохимических циклах Земли. Железо, ограничивающее рост фитопланктона, играет фундаментальную роль в регулировании первичной продуктивности океана и, в свою очередь, глобального углеродного цикла, — указали исследователи.

Ученые изучили керны, извлеченные со дна Атлантического океана, и исследовали верхние 60-200 метров отложений. Специалисты определили общую долю и концентрацию железа и его изотопов. В итоге подтвердилось, что с увеличением расстояния от Африки железо становится более биореактивным. То есть железо, поступившее с песками Сахары, активно поглощает фитопланктон.

Ранее археологи обнаружили бронзовый меч фараона Рамзеса II с гравировкой. Ученые утверждают, что правитель подарил оружие чиновнику в знак благословения. Фараон хотел продемонстрировать свой статус, власть и богатство. Артефакт был найден во время раскопок северо-востоке Египта.